Olanda, arrivano i topi anticrimine

15:00 - La polizia di Rotterdam sta addestrando alcuni topi per trovare le tracce di polvere da sparo. Grazie al loro olfatto, più sviluppato di quello dei cani, aiuteranno ad indagare i crimini commessi nella seconda città dell’Olanda.

La polizia stima che i costi per mantenere sette ratti siano inferiori a quelli di un solo cane. Inoltre si riproducono con facilità, rendendo meno arduo trovare esemplari da addestrare. L’unico problema è che la durata della loro vita è di solo 3-4 anni.



Non è la prima volta che i topi aiutano le forze dell’ordine. In Africa sono utilizzati per individuare le mine, mentre in Colombia sono impiegati per individuare le tracce di droga.