Motocross pericoloso, l'ariete parte alla carica

13:19 - Nuova Zelanda, un motociclista è incappato nel classico caso di posto sbagliato nel momento sbagliato. E' successo durante una sessione di motocross in montagna quando un ragazzo, addentrandosi nei sentieri, ha incrociato un ariete.

L'animale ha subito dimostrato di non apprezzare l'incontro, forse spaventato dal rumore del motore della motocicletta. Dopo qualche attimo di studio, l'ariete ha iniziato a caricare a testa il motocrossista, prendendo la rincorsa diverse volte. Lo sfortunato centauro è così dovuto scendere dal suo mezzo, cercando di calmarlo afferrandolo per le corna e, successivamente, spaventandolo con un ramo. Dopo alcuni minuti di "trattative", il ragazzo è finalmente riuscito a risalire in sella e a scappare a tutto gas, inseguito dall'ariete.