Regno Unito, animali selvaggi banditi nei circhi

foto Dal Web

18:20

- Niente più tigri, leoni, cammelli e zebre nei circhi inglesi. Il governo britannico ha deciso di vietare l'utilizzo degli animali selvaggi per evitare che vengano sottoposti a maltrattamenti. Come ha spiegato il ministro all'Agricoltura, David Heath, il bando entrerà in vigore nel 2015 per permettere ai pochi circhi ancora in attività nel Paese di mettersi in regola.