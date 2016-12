Divorziano dopo 115 anni. Due tartarughe non vogliono più dividere la stessa gabbia

- Il matrimonio più lungo di una coppia di animali è finito. Nell'unione tra Bibi, la moglie, e Poldi, il marito, qualcosa si è rotto definitivamente. Dopo 115 anni insieme, 36 dei quali passati nell'Austrian Zoo di Klagenfurt in Austria, le due tartarughe non vogliono più dividere lo stesso habitat.

Lo staff dello zoo ha cercato di risolvere questa crisi di coppia e ha chiamato degli specialisti. Giochi comuni, cene romantiche, cibi che favoriscono il buon umore, niente è servito per far tornare l'armonia tra i partner. Le due tartarughe non si sopportano più.

Bibi e Poldi sono stati insieme da sempre, prima allo zoo di Basilea in Svizzera e poi a Klegenfurt in Austra e Helga, direttrice dell'Austrian zoo ricorda: "entrambi hanno 115 anni e si conoscono da quando erano piccoli, sono cresciuti insieme fino a diventare una coppia".

Non è chiaro il motivo della rottura definitiva tra le tartarughe, probabilmente i due si sono semplicemente stancati l'uno dell'altra. È stata Bibi, la prima a rendersi conto di aver bisogno dei suoi spazi e a voler tornare single. L'animale ha quindi iniziato ad attaccare il suo compagno mordendogli il guscio e dopo i continui litigi la coppia è stata separata perchè "sarebbero potuti arrivare a uccidersi" fa sapere lo staff.

Gli esperti sostengono che dopo così tanto tempo è raro che una coppia di animali si divida definitivamente per questo i tentativi dello staff dello zoo continuano nella speranza di una riconciliazione tra Bibi e Poldi.