Norman, il cane che va in bici

Norman non è un cane come tutti gli altri. A volte ha voglia di andare a farsi un giro, e per questo usa la bicicletta. E per questa sua passione Norman è diventato famoso in rete, tanto da avere un sito web creato ad hoc che immortala le sue imprese su due ruote.

E così lo si può vedere mentre si destreggia tra i monopattini, o mentre tira un risciò. Norman si vuole tenere in allenamento e quando rientra in casa non dimentica le buone maniere: dopo aver attraversato la soglia si premura di chiudere dietro di sè la porta di casa.