19 maggio 2015 Alieni? No, insetti al microscopio: fotografo Usa li mostra come non si erano mai visti

10:41 - Sembrano pericolosi alieni, pronti a invadere la Terra e a sterminare la razza umana. Invece, a parte l'invasione che spesso c'è davvero, non è nulla di tutto ciò: quelli raffigurati nelle immagini del fotografo americano Daniel Kariko, sono comuni insetti. Dal grillo all'antonomo, dalla vespa alla formica allo scarafaggio, Kariko mostra questi animali come non si erano mai visti.