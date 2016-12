Abruzzo, un orso e un lupo si trovano e giocano indisturbati nella neve

Arrivano dalla pagina Facebook "Dalla parte dell'Orso" le foto del naturalista Massimo Pellegrini che mostrano un lupo e un orso giocare in mezzo alla neve quasi fossero due personaggi usciti da "Il Libro della Giungla" o qualche altro film Disney. Gli scatti sono stati fatti sulle montagne tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Monte Genzana, tuttavia non si conosce l'ubicazione esatta dal momento che il fotografo ha voluto tenerla per sé.