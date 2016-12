Usa, grizzly trattati come figli

12:47 - C'è chi al cane o gatto come animale domestico, preferisce un grizzly. Un orsetto che arriva a pesare la bellezza di 650 chili. Si sta parlando di una coppia americana che come professione addestra questi animali per i film. C'è chi li definisce i più feroci del pianeta anche se guardando il video e gli abbracci con l'umano tutto sembrano forché cattivi. Giocano, si divertono e si rotolano nella loro casa nello Utah. Marito e moglie che prendono i grizzly appena vengono abbandonati dalla madre e li trattano come veri e propri membri della famiglia. Cibo e coccole il segreto per averli così mansueti...