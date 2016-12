Molesta pitbull legato, ma il guinzaglio si slaccia e il cane si vendica

17:03 - Quando il karma si vendica... Così è accaduto a questo pitbull. Un uomo, come si vede nel video, infatti, lo stava molestando, facendo lo stupido davanti ad altri amici e tirandogli pietre. A un certo punto però il guinzaglio del cane, ormai inferocito, si è slegato e l'animale si è avventato alla gamba del molestatore con tutta la sua forza. L'uomo è finito in ospedale, in Messico, per le ferite riportate. Di certo, ora, ci penserà due volte prima di dare fastidio a qualcuno.