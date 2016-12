Cani e gatti sulle spiagge, in Abruzzo si può: approvata la legge regionale

11:25 - Sotto l'ombrellone con cani e gatti sulle spiagge dell'Abruzzo. Il Consiglio regionale ha approvato una legge per consentire agli animali di seguire i proprietari al mare, rispettando alcune regole e norme di sicurezza. L'obiettivo è quello di aumentare il turismo nella zona e contrastare il fenomeno degli abbandoni nella stagione estiva.

Cani e gatti avranno libero accesso alle spiagge, nei limiti fissati dai Comuni e dai titolari dei singoli stabilimenti balneari. Gli animali potranno rimanere nelle vicinanze dei proprietari e degli ombrelloni. Divieto d'accesso invece in piscine, docce e giochi per i bambini. I possessori degli animali dovranno sorvegliare e curare il benessere degli animali in spiaggia; saranno inoltre effettuati identificazioni e controlli sulle vaccinazioni.



Secondo i promotori dell'iniziativa "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali di affezione", la legge aumenterà il turismo in Abruzzo, contrastando allo stesso tempo gli abbandoni di animali nella stagione estiva.