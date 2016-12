Ecco il calendario "Nudi per amore"

12:44 - La "Lega Nazionale per la Difesa del cane" ha deciso di raccogliere fondi per la sede palermitana del "Rifugio", e ha deciso di farlo con scatti in cui 250 volontari si lasciano ritrarre senza veli, con i tanti amici a quattro zampe ospiti della struttura. Di loro ci si prende cura con gli aiuti di uomini e donne che hanno a cuore la causa, visto che, come ha più volte dichiarato la presidente Elena La Porta, “la struttura non riceve aiuti economici dalle amministrazioni”.