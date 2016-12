Cane e gatto... amici di porta

16:19 - Difficile per un cane girare la maniglia di una porta. Difficile, ma non impossibile, anche per un gatto. Ecco infatti questo micio grigio che, per aiutare il suo amico cane a uscire dall'appartamento, si arrampica su un mobile per raggiungere la maniglia. E per concedere al cagnolino la tanto desiderata "ora d'aria". Ma chi l'ha detto che cani e gatti non si sopportano?