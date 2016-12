"Scegli o me o i gatti", la moglie lo abbandona per i suoi amati felini

Non ci ha pensato due volte Kelly Cruse a rispondere all'ultimatum del marito: "Scegli o me o i gatti". Impossibile separarla dai suoi animali, la ragazza ha deciso di abbandonare il compagno. La 33enne di Devon , nel Regno Unito, è tornata single e ora vive con i due figli, 35 siamesi, un chihuahua e un doberman. E la donna ha confessato: "Non sono mai stata così felice".

Kelly Cruse è così diventata un'allevatrice di Snowshows, una particolare razza ottenuta dall'incrocio tra Siamesi e American Shortair, e promotrice a livello internazionale di questa tipologia di gatto.



Vivere con così tanti animali ha posto alcuni problemi per la salute, ma la donna, pur di non lasciare i suoi felini ha riadattato la casa per renderla "cat-friendly".



"Questo tipo di vita è un po' frenetica - ha raccontato Kelly Cruse, che lavora anche come web developer a tempo pieno - ma i miei figli sono così felici di poter correre liberi con i cani e amano i miei gatti". E a chi la considera "pazza" ha risposto: "Non posso immaginare di vivere senza i miei animali".