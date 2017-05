Maggio: un weekend all’insegna dei buoni sapori

RISO & ROSE - Monferrato (Piemonte) – I buoni sapori vanno a braccetto con la bellezza nel corso di quattro fine settimana che hanno per protagonisti il riso e le rose. Da venerdì 5 a domenica 28 maggio trenta borghi e comuni di questa parte di Piemonte, si passano la staffetta di un grande evento che propone appuntamenti con florovivaismo, produzioni di eccellenza, arte e tradizioni locali, enogastronomia e bellezze naturalistiche. Sono coinvolti, oltre al Monferrato, anche la piana del Po e la vicina Lomellina, con itinerari di scoperta del territorio ed esplorazione della natura, percorsi d'arte e soste golose per assaggi di prodotti tipici. Il programma completo è sul sito www.risoerose.monferrato.org.



RIEVOCAZIONE STORICA DI OGLIANICO – (Torino) – Vivere una giornata facendo un tuffo nel Medioevo: è questa l’esperienza di chi partecipa alla Rievocazione storica delle Idi di maggio in programma a Oglianico, in provincia di Torino: si danza in piazza, si mangia carne e cipolle, si scoprono i vecchi attrezzi e si rivivono antiche battaglie, secondo gli usi e i costumi della comunità medievale contadina. La festa continua fino a domenica 14 maggio.



SESSANT'ANNI DI "IL GIORNO DEI RAGAZZI" - Milano – “Il Giorno dei Ragazzi”, la storica testata dedicata ai lettori più giovani che per 12 anni è uscita in omaggio, ogni giovedì, allegata al quotidiano Il Giorno celebra i 60 anni dalla prima uscita con una mostra a ingresso libero. L'evento, in programma presso WOW Spazio Fumetto, in Viale Campania 12, Milano dal 29 aprile al 21 maggio, propone le avventure del mitico Cocco Bill, dell'eroe dello spazio Dan Dare e di tanti altri personaggi, unitamente ad focus e approfondimenti. Sono in mostra i numeri e le pagine più significative di un percorso editoriale che ha letteralmente cambiato la storia dell’editoria per ragazzi. www.museowow.it .



TASTE OF MILANO – Da giovedì 4 a domenica 7 maggio è in programma nel capoluogo lombardo il grande evento che propone un vero e proprio viaggio alla scoperta di nuovi sapori e diversi stili di cucina. Teatro della kermesse è il The Mall di Porta Nuova con 20 top-chef, 20 ristoranti e oltre 80 portate di alta cucina. Tante le attività in programma, tra cui la scuola di cucina a cura gli chef ospiti, un ricco programma di showcooking, The Lab, il luogo in cui i visitatori hanno la possibilità di "mettere le mani in pasta" e momenti di intrattenimento e relax. www.tasteofmilano.it/



FIERA DEL TALEGGIO DI BALLABIO – Lecco – In questo piccolo borgo della Valsassina, domenica 7 maggio (dalle 10.00 alle 18.00) si possono guastare le prelibatezze della montagna di Lombardia, in particolare le produzioni casearie locali. Il celebre taleggio valsassinese è protagonista di numerose degustazioni lungo le vie dell'antico borgo, anche in abbinamento ad altri formaggi e prodotti di eccellenza, come miele, olio, vino, pane e frutta. Per partecipare occorre acquistare il Taleggio Pass (10 Euro – bambini fino ai 10 anni gratis) www.fierataleggio.it



MAREVENTO , AQUILONI IN FESTA – San Bartolomeo a Mare (Imperia) – Domenica 7 maggio tutti con il naso all’insù in Liguria per questa bella festa di mare e di vento. Dalle ore 10.30 sul Lungomare delle Nazioni, Piazza Torre Santa Maria, spiaggia libera, sono in programma laboratori gratuiti, in collaborazione con Emercency, che insegnano ai bambini come si costruisce un aquilone, mentre nel pomeriggio di svolgono esibizioni acrobatiche con la partecipazione di campioni aquilonisti. "MarEvento" si svolge in concomitanza con la pulizia delle spiagge libere organizzata dal comitato imperiese M’IMporta.



DEGUSTIBUS – Parma - Il Parco di Villa Malenchini a Parma si trasforma, da venerdì 5 a domenica 7 maggio, in un'oasi del gusto, del giardinaggio e dell'artigianato di qualità. Oltre alla mostra mercato, giunta alla 12esima edizione, si possono scoprire ottime birre artigianali, street food, fiorentine, salumeria, gelaterie, pasticcerie, spremute e frullati di frutta. Sabato 6 maggio si svolge una biciclettata (partenza da Parma alle 14.45 e arrivo a Carignano). Informazioni, orari e costo dei biglietti: www.degustibus.parma.it.



CANTÀ MAGGIO E PALIO DEI RIONI - Barberino del Mugello - Firenze – Una grande festa di primavera fa rivivere la tradizione contadina toscana e gli antichi giochi: siamo al Palio, ambito trofeo per il quale scendono in lizza i cinque rioni di Barberino del Mugello. I giochi si svolgono nella piazza centrale: sono in programma cinque diverse competizioni: il tiro alla fune maschile e femminile, la corsa del martinaccio, la corsa delle botti, il palo della cuccagna e i carretti allo sterzo. La sera ci si diverte con eventi, aperitivi e giochi nei quartieri della città. Domenica 7 maggio di svolge il Mercatino di Maggio, i negozi del centro restano aperti e sono in esposizione auto e macchine agricole con musica dal vivo. Info: www.cantamaggiobarberino.it.



CIBI DEL MONDO – Foligno (Perugia) – La manifestazione racconta la storia e la cultura dei popoli attraverso la cucina, i profumi delle spezie e le bevande, con contorno di convegni, mostre di pitture, intrattenimento musicale. Le zone della città interessate dall'evento hanno un design armonizzato con il Paese che ospitano, in un percorso interattivo che spiega il valore delle filiere alimentari attraverso i prodotti e le aziende che ne hanno scritto la storia. Sono in programma anche eventi culturali, mostre e conferenze. Da giovedì 4 a domenica 7 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 24.00 www.cibidelmondo.it .



FESTA DEL BACCANALE - Campagnano (Viterbo) – I sapori e le tradizioni delle colline romane si animano a suon di musica, vino e buon cibo per le strade e le piazze di Campagnano, nel Viterbese. Protagonisti sono i carciofi, fonte importante dell'economia familiare locale. La festa comincia sabato 6 maggio con la celebrazione della messa nella Collegiata di San Giovanni Battista, nel centro storico, e con la benedizione dei gonfaloni delle contrade, seguita dalla tradizionale cena. La mattinata di domenica 7 è dedicata alla cottura e alla preparazione di 7000 carciofi, serviti insieme a salsicce. Nel pomeriggio invece, si svolge il tradizionale Palio dei Somari, una disfida a dorso d'asino tra le contrade del paese, preceduto dal corteo storico cinquecentesco con 450 figuranti. Si chiude in allegria con un grande ballo in piazza. www.prolococampagnano.it