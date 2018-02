Gite e appuntamenti: le occasioni più divertenti

SAGRA DI SAN BELLO - San Bello (Sondrio) – Ultimo fine settimana con le antiche tradizioni valtellinesi che tengono banco fino a sabato 17 febbraio in onore di San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della prima chiesa del borgo di Monastero. Ci sono celebrazioni religiose, riti civili, musica dei concerti bandistici, rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di gallina. Domenica 11 febbraio, gli stand gastronomici sono aperti a pranzo, così come nella giornata di lunedì 12 febbraio, festa del santo patrono; sabato 17 invece, torta gratis per tutti. Domenica 18 è in programma anche una corsa non competitiva e camminata a scopo benefico a favore della LILT. www.sagradisanbello.it .



FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE LUCI - Brescia – Un viaggio di grande suggestione tra le videoproiezioni, installazioni luminose e performance musicali che animano il Castello di Brescia fino a sabato 17 febbraio, in occasione dell’edizione 2018 del Festival Internazionale delle luci. Tra le 15 installazioni luminose, tutte accompagnate dalla musica, sono previste performance live e videoproiezioni organizzate secondo un percorso animato che ripercorre la storia di Brescia, raccontata sulla Torre di Mezzo: il viaggio prende le mosse dalle origini celtiche del Castello e ripercorre le vicende della città fino ai giorni nostri. Dalle 18.30 alle 22.20 (ultimo ingresso); ingresso libero e bus navetta gratuiti. www.facebook.com/cidneon .



SALON DU CHOCOLAT - MILANO - Quattro giorni di dolcezza e di arte cioccolatiera nel capoluogo lombardo, da giovedì 15 a domenica 18 febbraio, con la terza edizione della più importante manifestazione mondiale dedicata al cioccolato. Il Padiglione MiCoLAB, lo spazio di Fiera Milano adiacente al quartiere Citylife ospita tutto il meglio a livello mondiale dall'universo del Cibo degli Dei. 8.000 metri quadri, decine di stand, tre palcoscenici e attività come show cooking, workshop, dibattiti, incontri con i grandi artigiani e pastry chef italiani e internazionali. INFORMAZIONI www.salonduchocolat.it .



T&O – TURISMO & OUTDOOR - Parma - Il mondo della vacanza plein air si riunisce nei padiglioni fieristici della città emiliana da giovedì 15 a domenica 18 febbraio con il festival del turismo esperienziale, degli sport outdoor, dei veicoli ricreazionali, della piccola nautica e di tutti gli accessori. Durante la manifestazione si possono provare sport come climbing, walking, hydro e molto altro. Informazioni: teofestival.it .



NATURALEXPO - Forlì - Un fine settimana di benessere e relax naturale è in programma da venerdì 16 a domenica 18 febbraio per la fiera che propone, in sei distinte aree tematiche, tante proposte e prodotti innovativi per il vivere sano. Ci sono prodotti di cosmesi naturale, alimentazione biologica e vegana, risparmio energetico, arredamento, erboristeria e medicina alternativa, ma anche per il turismo, lo sport e il tempo libero, nella filosofia del viaggio eco-compatibile. Tra gli eventi collaterali c'è Mondo Thai, un viaggio nella cultura e nella tradizione thailandese attraverso danze tradizionali, spettacoli, gastronomia tipica, mostre fotografiche e molto altro. Orario continuato dalle 10.00 alle 19.30 . www.sapeur.it



BEER ATTRACTION - Rimini - Appuntamento spumeggiante con boccali di birra artigianale e con i birrifici indipendenti sabato 17 febbraio presso i padiglioni del quartiere fieristico riminese. La manifestazione prosegue in realtà fino a martedì 20, ma l'ingresso è riservato agli operatori. In ogni caso l'ingresso è possibile solo per i maggiorenni. I birrifici indipendenti italiani, europei ed extraeuropei, sono presenti accanto ai produttori e ai fornitori di materie prime, impianti e attrezzature per la produzione della birra artigianale oltre alle aziende di logistica, trasporto e conservazione del prodotto. Nella giornata di sabato, aperta al pubblico, viene presentato "The Homebrewing contest" nel quale i migliori birrai "casalinghi" italiani ed europei, ovvero chi produce da sé in casa la propria birra, si sfidano per proporre la birra più buone e gustose. Orari: dalle ore 9.30 alle 19.30 INFORMAZIONI www.beerattraction.it .



EXTRA LUCCA - Lucca - Un fine settimana con il sapore inimitabile dell'olio extra-vergine, con convegni, degustazioni, show cooking e abbinamenti con il vino: Lucca, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 febbraio, diventa palcoscenico di grandi sapori e di eccellenze del territorio. L'iniziativa è dedicata all'extravergine, ma non dimentica le altre eccellenze dell'enogastronomia locale. La manifestazione si svolge nella splendida cornice di Palazzo Ducale, trasformato in una vera e propria Strada del Gusto con chef, produttori e artigiani, riuniti intorno a una selezione di 50 etichette di olio extravergine d'oliva accanto a vini, birre artigianali e altre delizie. www.extralucca.it .



CAVALLI A ROMA - Roma - Il quartiere fieristico della capitale ospita un fine settimana di competizioni spettacolari e di divertimento, dedicato non solo ai professionisti del settore, ma a tutti gli appassionati di equitazione e del mondo equestre. Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio sono presenti circa 2000 cavalli da scoprire e da ammirare in un ricco programma agonistico e di spettacolo, da condividere anche con i bambini. Momenti magici da condividere anche con il pubblico dei più piccoli. INFO: www.cavalliaroma.it .



FESTA DEL POLENTONE - Castel di Tora (Rieti) - La polenta è protagonista della tavola reatina e di una bella sagra che riunisce i golosi domenica 18 febbraio per assaggi di buona cucina e di buon bere. La polenta, anzi il polentone, viene servito condito con sugo a base di pesce "povero": aringhe, baccalà, tonno e alici, in occasione della festa che si tiene nella prima domenica di Quaresima. INFORMAZIONI: www.prolococastelditora.it .



SAGRA DELL’ARANCIA ROSSA DI CENTURIPE - Centuripe (Enna) - Le arance rosse di Sicilia, succose e dolci, sono protagoniste di una bella festa nel borgo di in provincia di Enna che celebra tipicità e qualità del territorio ai piedi dell'Etna e invita a scoprire per l'occasione le bellezze storico-artistiche locali, che affondano le radici al tempo dei romani. Sabato 17 e domenica 18 febbraio sono le giornate in cui scoprire una prelibatezza IGP, con circa 50 stand che, oltre al prelibato frutto, offrono torte, frittelle e arancini a base d'arancia. testimonianza del forte legame tra territorio e tipicità.