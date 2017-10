Dolcetto o scherzetto? Halloween è in arrivo e qui si festeggia

Cena con delitto al Castello di Grumello – Streghe, maghi e fantasmi saranno i protagonisti al Castello di Grumello (Bergamo) per un weekend da brivido che non conosce età. Sabato 28 gli adulti prenderanno parte a una cena con delitto in costume, avranno un ruolo da interpretare e dovranno risolvere il caso di un efferato omicidio. Domenica 29 saranno invece i più piccolini i protagonisti di una fantastica avventura in perfetto stile Halloween. Dopo aver indossato i costumi, parteciperanno a un appassionante gioco-avventura e dovranno lottare contro le forze del male che stanno cercando di impossessarsi dell’antico maniero.



Halloween al museo – Sabato 28, domenica 29 e mercoledì 1 novembre, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, bambini e adulti potranno trascorrere Halloween scatenando la loro creatività. Potranno realizzare streghe e fantasmi volanti, spaventose lanterne e cimentarsi in raccapriccianti esperimenti scientifici.



Aquardens – Un Halloween di tutto relax al parco termale più grande d’Italia, l’Aquardens di Verona: per creare l’atmosfera ideale per i festeggiamenti, il 30 ottobre sarà proiettato per i bambini un film capolavoro: nelle calde acque termali goditi Casper, la pellicola con protagonista il fantasmino più simpatico della storia del cinema. Il 31 ottobre nel parco di Aquardens con abili maestri nelle vesti di zombie, fantasmi, mostri e scheletri accompagnati da musica a tema, il 31 ottobre si potrà accedere all’area Ritual Sauna per partecipare ad un rituale di benessere fisico e psichico praticato in sauna versando sul braciere acqua o ghiaccio tritato con l’aggiunta di oli essenziali che creano una nube di vapore acqueo.



Castello di Gropparello – Per chi ama il brivido ecco la Notte delle Streghe, il percorso horror-fantasy di Halloween del Castello di Gropparello (Piacenza), tra le 18 e le 24 del 31 ottobre 2017. Cosa potreste trovare nel bosco? Chi potrebbe toccarvi con dita gelide una spalla tra le pietre e gli alberi che uniscono le loro minacciose ombre a quelle di algide figure non meglio identificate? L’antico castello isolato sulle colline piacentine diventa il luogo ideale per trascorrere un Halloween come si deve, nel segno della paura e del gusto di una cena a buffet con ambientazione a tema per famiglie con bambini o di un banchetto medievale in costume con animazione per gli adulti.



Acquario di Genova – Halloween è alle porte e l’Acquario di Genova accoglie adulti e bambini con attività “da brivido”. Fino al 5 novembre, tutti i weekend e il 1° novembre alle ore 15.30, appuntamento con “Mostro sarai tu”, un’animazione per scoprire che la cattiva fama di molti animali è spesso ingiustificata. Sotto la guida di un esperto, i partecipanti apprenderanno che squali e piranha svolgono un ruolo prezioso negli ecosistemi in cui vivono. Si incontreranno inoltre scorfani, murene, grossi granchi di acque profonde, e le straordinarie meduse, che con i loro movimenti fluttuanti e la loro consistenza, ricordano i fantasmi che popolano la notte di Halloween.



Capitale della festa delle streghe - Halloween compie 20 anni nel comune di Corinaldo (Ancona), il piccolo comune che dal 1998 si trasforma nella Capitale d’Italia di Halloween. Dal 27 al 31 ottobre laboratori, mercatini, spettacoli teatrali, performance di danza e musica animeranno le vie del paese. E per i più coraggiosi ci sarà il tunnel della paura, un misterioso labirinto che non lascerà scampo. Il 30 l’appuntamento è con l’elezione di Miss Strega, la Strega del terzo millennio, alla quale possono partecipare “tutti gli abitanti del mondo, senza distinzione di età, di sesso, di provenienza”.



A Mirabilandia il regno del terrore – Anche il parco divertimenti Mirabilandia (Ravenna) si veste dei colori della grande festa dedicata a zucche, streghe, mostri e spiriti, ed è pronto a regalare brividi di divertimento a tutti i suoi piccoli visitatori e alle loro famiglie. I bambini si potranno divertire nei tunnel creati appositamente per loro e diventare protagonisti delle più belle fiabe di Halloween. I più coraggiosi potranno invece varcare l’ingresso delle Horror Zones, il regno del terrore, abitato da ogni specie di terrificanti creature.



Circo degli orrori a Roma - La paura è assicurata anche al Rainbow Magicland, il Parco divertimenti di Roma – Valmontone, che ricrea l’atmosfera di Halloween fra spettacoli pieni di mistero, tunnel dell'orrore e i brividi delle attrazioni più adrenaliniche. Da non perdere due eventi d'eccezione: il 28 ottobre l’Halloween Party con il Circo Nero, il Circo della Notte, della musica e delle passioni e il 31 l’Halloween Party con il Circo Bianco con trampolieri, acrobati e spettacoli di fuoco.