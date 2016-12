Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa 1 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 2 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 3 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 4 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 5 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 6 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 7 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 8 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 9 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 10 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 11 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 12 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo Immagini delle scorse edizioni della Notte Rosa 13 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 14 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 15 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo 16 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Da Comacchio a Senigallia via alla Notte Rosa Parte venerdì 1 luglio il “Capodanno dell’estate italiana” con una giornata dedicata interamente all’altra metà del cielo leggi dopo slideshow ingrandisci

La Notte rosa si inserisce nella vasta programmazione dell’ undicesima edizione del “Capodanno dell’Estate Italiana”, che diffonderà la sua contagiosa atmosfera di festa lungo 160 chilometri di Riviera Adriatica, da Comacchio a Senigallia. Tra i protagonisti di quest’anno Carmen Consoli, I Nomadi, Ron, Alberto Fortis, i finalisti di Italia’s Got Talent “Heartbreak Hotel Band”, la Social Band con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, David Riondino e Carlo Carloni, Dolcenera, i Dear Jack e Alessio Bernabei, gli style coach di Real Time Enzo Miccio e Carla Gozzi.



Due milioni e mezzo di ospiti - Venerdì 1 luglio i viali, le piazze, le spiagge e tutti i luoghi simbolo (dai Trepponti di Comacchio alla Rocca di Gradara, passando per il Grand Hotel e il Ponte di Tiberio a Rimini e il grattacielo di Cesenatico) si illumineranno di rosa, con musei, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, e alberghi aperti e pronti a dare il benvenuto agli oltre 2 milioni e mezzo di ospiti che creeranno, con i loro look in tinta, una bellissima onda umana rosa. E a mezzanotte appuntamento in spiaggia per ammirare il cielo dell’intera riviera “ricamato” di mille colori e forme dai fuochi d’artificio.



Pink positive per i bimbi - Tanti gli appuntamenti del “Capodanno dell’Estate Italiana” dedicati ai più piccoli. Tradizionale appuntamento a Bellaria Igea Marina, dal 1 al 3 luglio, con “La Notte Rosa dei Bambini”, con ospiti speciali Masha & Orso, protagonisti della celebre serie di cartoni animati, oltre a più di 25 spettacoli per tutta la famiglia. Il centro di Bellaria Igea Marina si trasformerà per l’occasione in un vivace e animato parco giochi, con tanti appuntamenti e animazione sia itinerante, lungo i viali cittadini, che con postazioni fisse in ogni angolo della città e ludobus, trampolieri, giocolieri, maghi, clowneria e bolle di sapone, acrobati e danzatori e tanto altro. Castelsismondo a Rimini, dal 30 giugno al 2 luglio, diverrà il magico palcoscenico de La Notte Rosa al Castello, con protagoniste le Winx, Mia and Me e Regal Academy, che daranno vita a tre notti fatate, tra laboratori creativi (30 giugno) un suggestivo ballo in maschera (1 luglio) e l’esclusivo live delle Winx (2 luglio). Alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima, venerdì 1 luglio (dalle 20 alle 22) ci sarà “Farfalle in rosa, formiche in nero”, apertura straordinaria serale con visite guidate ed attività a tema, mentre in Viale Carducci a Lido degli Estensi, sia venerdì 1 che sabato 2 luglio, dalle 19 “Notte Rosa dei Bambini”, con clown, artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco e tanta musica.



Un omaggio a Billie Holiday - sabato 2 luglio mattina, sulla spiaggia di Rimini Terme, alle 5, concerto all’alba per pianoforte e voce di Alberto Fortis, mentre la sera, sempre a Rimini, lungo 3 km di spiaggia (dal Bagno 1 al Bagno 50) si terrà “Un Mare di Sound”, un’intera notte dedicata alla musica sulla battigia, con 15 band dal vivo e 30 dj che si alterneranno sulla sabbia. Nella vicina Riccione, sempre sabato sera (dalle 21.00), appuntamento in Piazza Ceccarini con "Real Time presenta i consigli di stile di Carla Gozzi ed Enzo Miccio". Domenica 3 luglio, alle ore 6 sulla spiaggia libera del Molo di Levante di Cesenatico, concerto all’alba dell’Eloisa Atti Jazz Quartet, con “Everything happens for the best”, omaggio musicale a Billie Holiday.



Per maggiori informazioni: www.lanotterosa.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it