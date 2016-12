Due cuori e un museo

Una bella iniziativa rinnova anche nel 2012 un appuntamento con la cultura e con i gioielli di cui il nostro Paese è ricco, ma che spesso facciamo fatica a scoprire o riscoprire. Il 14 febbraio torna "Innamorati dell'arte": in occasione di S. Valentino in tutti i musei, monumenti e siti archeologici statali si entra in coppia pagando un solo biglietto.



E' un'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che regala a tutti gli innamorati un giorno di arte e di cultura e pubblica sul suo sito Web www.beniculturali.it l'elenco dei musei e dei siti visitabili. L’arte come l’amore è una rivelazione improvvisa e una meravigliosa scoperta: invitare la persona amata a visitare un museo e condividere l'emozione che suscitano i gioielli del nostro patrimonio artistico è un grande gesto di affetto. Che cosa meglio dell’arte può infatti rappresentare l'amore? Un binomio dall’ineguagliabile forza ispiratrice che nei secoli ha guidato la mano dei più grandi pittori e scultori.

San Valentino è il primo grande evento dell’anno che il MiBAC offre a tutti i cittadini italiani e stranieri per stimolare la conoscenza e la riscoperta delle nostre bellezze artistiche. Nell'ambito di questa iniziativa, in particolare la Galleria Nazionale dell'Umbria propone alcune iniziative per trasmettere l'amore per l'arte nelle sue molteplici manifestazioni. Alle ore 10,00 e alle 17,00 visita guidata dal titolo "Amore, fidanzamento e matrimonio nelle opere della Galleria Nazionale dell'Umbria" Attraverso l'esposizione dell'affresco staccato raffigurante "Lo sposalizio della Vergine", i doni di fidanzamento conservati nella sala del tesoro e i cassoni nuziali, vengono raccontate tradizioni in uso durante il fidanzamento e il matrimonio. Il tema dell'amore è anche al centro di un intrattenimento musicale, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, eseguito su strumenti come il flauto doppio, la traversa, la ceccola, il cromorno e la coramusa. Il "Fiffaro Consort in Duo" di Daniele Bernardini e Giovanni Brugnami esegue brani come "Leggiadria d'Amore" di Fabritio Caroso (Il Ballarino, 1581), "La Nizzarda" e "Il Canario" di Cesare Negri (Le Gratie d'amore, 1602), "Lamento di Tristano e Rotta" - Anonimo, Chominciamento di Gioia-Anonimo.