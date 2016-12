Londra, I love you

Siete stufi del solito weekend “casalingo”? Avete voglia di visitare un luogo non troppo distante, che vi permetta di partecipare a eventi imperdibili e che magari vi offra anche qualche momento di puro romanticismo? Londra è ciò che fa al caso vostro e vi aspetta per un fine settimana veramente unico!

Un viaggio a Londra non può certamente prescindere da un bella visita ad uno dei tanti musei della Dal British Museum, alla National Gallery, dalla Tate Modern al Museo di Storia Naturale, Londra offre un patrimonio di spazi espositivi davvero incredibile. Tra le tante mostre in programma nelle prossime settimane, merita senz'altro una visita David Hockney: A Bigger Picture, alla Royal Academy of Arts (31 Burlington Arcade) fino al 9 aprile.

Spazio al romanticismo

Se decidete di partire con la vostra dolce metà, probabilmente - tra un pomeriggio al museo e una sera a teatro - vorrete trascorrere qualche momento romantico e indimenticabile. Anche in questo, Londra è in grado di stupire in mille modi diversi.

Potete optare, ad esempio, per un “bacio ad alta quota” in un punto panoramico della città: salite i 530 scalini della Cattedrale di St Paul per raggiungere la Golden Gallery con vista sul Tamigi, oppure i 311 gradini del The Monument, dalla cui sommità si può godere di una vista a 360 gradi sulla capitale, al costo di sole 3 sterline. O ancora, salite sul London Eye, la ruota panoramica alta oltre 130 metri tra il ponte di Westminster e lo Hungeford Bridge, che al tramonto si trasforma nel luogo ideale per una dolce dichiarazione d'amore. Biglietto a partire 17 sterline, con la possibilità di ticket speciali, con degustazioni di champagne o cioccolato...