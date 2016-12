Irlanda del Nord, sorprendente e leggendaria

Da Belfast al misterioso Dunluce Castle

Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord. Chiusa tra mare e montagne, l'affascinante città si trova in una posizione privilegiata. Una volta giunti in città non dimenticatevi di dare un'occhiata alle particolarissime architetture vittoriane, ai monumenti della città tra i quali l'imponente City Hall e la Queen's University e di visitare il Titanic Belfast, lo spettacolare centro, inaugurato lo scorso marzo, dedicato alla più leggendaria nave del mondo: il Titanic. La nave proprio a Belfast venne concepita, costruita e varata circa 100 anni fa. All'interno del centro, attraverso ricostruzioni accurate, immagini, suoni, odori e storie toccanti, potrete ripercorrere tutti i momenti della storia del Titanic. E, per i più golosi non è da tralasciare una tappa culinaria in uno dei tanti pub della città che offrono gustosissimi piatti e un'ottima birra.

Lasciata Belfast, il tour prosegue alla volta della piccola isola di Carrick-a-Rede, raggiungibile solo attraverso il famoso ponte di corda irlandese, riaperto ai visitatori poco tempo fa. Il ponte era stato costruito originariamente per permettere ai pescatori di accedere all’isola, luogo in cui per centinaia di anni hanno rischiato la vita per catturare i salmoni nord-atlantici durante la migrazione. Il progetto ha comportato non solo il restauro del cottage sull’isola, che veniva usato dai pescatori quando lavoravano nell’industria ittica, ma anche la raccolta di memorie e racconti delle persone legate alla pesca al salmone nella zona. Prenotando in anticipo, si può anche visitare il cottage dei pescatori restaurato e ascoltare resoconti di prima mano dell’attività della pesca al salmone nella zona, la cui storia risale al 17° secolo. Il ponte è aperto tutto l'anno, tranne il 25 e 26 dicembre.