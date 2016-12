Ostelli al caldo: viaggio da "mille e una notte" low cost

11:23 -

Più l’inverno si fa sentire prepotentemente e più cresce in voi il desiderio di giornate calde, tanto sole, spiagge e mare cristallino? Bene è arrivato il momento di smettere di sognare e di non lamentarsi del fatto che le mete al caldo al di fuori del nostro confine geografico siano troppo costose. HostelsClub ha una buona notizia per voi. Sparsi nel mondo ci sono infatti tantissimi ostelli che offrono soggiorni al caldo con un occhio di riguardo al portafoglio. Brasile, Egitto o Messico? A voi la scelta della destinazione che preferite…

Se il vostro concetto di vacanza al caldo risponde a due requisiti: luogo non troppo distante dall’Italia e con una lingua facilmente capibile allora la risposta alle vostre esigenze èdove vi aspettauna vecchia casa situata nel sud est dell’isola, ristrutturata a puntino, con tanto di enorme terrazzo dove godere del tepore spagnolo e di stupendi tramonti.È da sempre che avete il pallino per? Nessun problema perché ad un solo chilometro di distanza dal Mercato Vecchio c’è l. Un resort a tutti gli effetti ma ad un costo incredibilmente basso,. Qui potrete usufruire delle bellissima piscina, del Ristorante Panorama con la sua splendida vista su, momenti di sport sia all’aperto che al chiuso e tanto altro ancora.Se invece siete letteralmente persi per i paesaggi selvaggi delil vostro luogo ideale è sicuramente ladove vi aspetta un ostello alquanto particolare. Il suo nome èe tempo fa era un treno a tutti gli effetti. Preparatevi a dormire cullati dal fruscio dellecon una vista incredibile sull’oceano.Sempre in Sud Africa ma questa volta nella splendidaad aspettarvi c’è l’ostello, un nome una promessa! La struttura vi accoglierà con tutte le accortezze del caso per mettervi a contatto con la vita e il clima della città madre del Sud Africa. L'ostello,, è nuova di zecca, a pochi passi dalle principali mete turistiche, dalle spiagge e dai luoghi preferiti dagli abitanti del posto.Il vostro cuore batte per? Preparate le valige perché è arrivato il momento di raggiungere, un ambiente caratterizzato da una grande attenzione per l'arredamento e il design, il comfort e l'atmosfera di socievolezza. Prezzi a partire da 36.00 euro a persona. Per chi invece ha una vera passione per le onde non può non scegliere, e il suo. Ideale per giovani viaggiatori, l’ostello si trova in una posizione fantastica, proprio di fronte allae mette anche a disposizione degli ospiti un’area esterna con tanto diPer coloro invece che desiderano vivere un'esperienza di viaggio al’ideale per un soggiorno indimenticabile e con vista spettacolare sulla città e sull’oceano è l’, prezzi a partire da 21 euro a persona. Una vacanza tutta divertimento, sole e ottimisapori. Qui, infatti, la cucina è un vero must nella cultura locale, con la fA Cuba preferite il Brasile? Bene, il vostro luogo ideale ètra spiagge chilometriche, sole e tanto relax stile tropicale! A darvi il benvenuto e a ospitarvi per tutto il periodo della vostra vacanza, ila soli 200 metri dalle f. Preparatevi a, alle fresche e dissetantida sorseggiare durante il barbecue e a tanto altro ancora.Niente da fare il vostro istinto vi porta verso il Messico. Come non darvi ragione. Preparate le valige,vi aspettano! Se vi ispira più la bella città di Cancun allora il vostro ostello è l’, sconto del 10% per un minimo di 10 ospiti, mentre se preferitecon la sua Quinta Avenida, la via pedonale più famosa e cosmopolita di tutti i Caraibi, l’alloggio che fa al caso vostro è ilsituato a pochi passi dalla spiaggia., sconto del 10% per un minimo di 10 ospiti. Ultima alternativa:dove potrete alloggiare presso ilsituato accanto al famoso mercato di Rusty e circondato da boutique, bar e club. Prezzi a partire da 15 euro.Per maggiori informazioni: www.hostelsclub.com