Spagna: è l’anno giusto per scoprire la Cantabria

La Cantabria è stata nominata seconda migliore meta turistica per il 2018 dagli esperti di viaggio Lonely Planet nella classifica “ Best in Europe ” grazie alla sua varietà paesaggistica, alle sue magnifiche spiagge e villaggi incantevoli e alla sua ricchezza culturale, storica e gastronomica.

Questa bella regione del nord della Spagna custodisce nei suoi 5000 km quadrati un totale di 37 aree naturali protette e un ricchissimo patrimonio di tesori storico-artistici.



La “Sistina” preistorica - Per gli appassionati di arte e storia, sono molte le attrazioni turistiche presenti sul territorio, le sue dieci grotte preistoriche Patrimonio dell’Umanità, tra le quali Altamira definita la “Cappella Sistina dell’arte rupestre”, il Cammino di Santiago della costa, una suggestiva alternativa di pellegrinaggio e il Cammino Lebaniego attraverso il quale si può arrivare fino al Monastero di Santo Toribio, uno dei quattro Luoghi Santi del cristianesimo, in cui si può ottenere l’indulgenza. Inoltre, questo mese compie un anno il Centro Botín complesso progettato da Renzo Piano, che riunisce arte e attività formativa, fino ad oggi ha già registrato più di 227.000 visitatori da tutto il mondo.



Un mare da vivere - Per chi invece preferisce godersi il paesaggio marino, la Cantabria offre uno scenario molto caratteristico, dominato dall’alternarsi di scogliere, lunghissime spiagge di sabbia e caratteristici porticcioli in cui la pesca è l’attività principale. La ciliegina sulla torta della regione sono i Picos de Europa, il parco nazionale più antico del Paese che si estende tra le Asturie, la Cantabria e la provincia di León all'interno della cordigliera Cantabrica, e che celebra il suo primo centenario dalla nascita proprio quest’estate, con numerosi eventi e iniziative.



Sport di ogni tipo all’aria aperta - L’imponente paesaggio delle montagne viene a tratti interrotto da valli collegate tra loro attraverso sentieri ripidi che gli appassionati di escursionismo possono percorrere. Infatti, la regione è una destinazione ideale per tutti gli amanti dello sport: ogni giorno si può provare un'esperienza diversa, l'offerta è veramente ampia con un ricco ventaglio di attività come il golf, il surf, la canoa, il rafting, il parapendio, la speleologia, le passeggiate a piedi o a cavallo, il torrentismo, le immersioni subacquee, la vela o lo sci acquatico. La regione ha collegamenti diretti con l’Italia da Milano (Orio al Serio), Roma e Venezia all’aeroporto di Santander che si trova a 6 km del centro città.



Per maggiori informazioni: www.turismodecantabria.com