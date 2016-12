Vacanze low cost: mare, città o collina?

14:52 - Le ferie si avvicinano sempre di più e l’unica cosa di cui siete certi è che la vostra vacanza deve essere low cost? Bene, date un’occhiata qui di seguito, troverete tantissime proposte dall’Emilia Romagna alla Sicilia che coniugano in modo eccellente prezzi contenuti e bellissimi luoghi.

DA CESENATICO A SCICLI PER UNA VACANZA LOW COST – Se amate il clima spensierato, il divertimento e le bellezze dell’Emilia Romagna tra le offerte di soggiorno proposte da Cesenatico, Rimini e Riccione troverete sicuramente la più adatta alle vostre esigenze. A Cesenatico, infatti, il consorzio Cesenatico Bellavita, che concentra attività, servizi di qualità e prezzi molto abbordabili nelle sue 50 strutture sul mare Adriatico, propone soggiorni con prezzi a partire da 50 euro a persona a notte, in più non viene richiesta la tassa di soggiorno.

A Riccione il Consorzio Riccione Turismo incrementa la cifra del decreto di Renzi trasformandola in buoni vacanza. Il funzionamento è piuttosto semplice. Tutti coloro – dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati – che effettueranno una prenotazione con almeno due adulti di minimo 7 giorni in camera doppia presso gli hotel aderenti alla promozione presenti nella pagina web http://www.visitriccione.com/80euro/ riceveranno un buono vacanza a partire da 80 euro a persona. L’utente dovrà certificare che il suo reddito lordo nell’anno 2013 è stato pari o inferiore a 26mila euro. L’iniziativa è valida per soggiorni di almeno 7 giorni, fino al 3 agosto 2014.

Infine per tutti gli amanti della bella e vivace Rimini, fino al 22 luglio, il concorso All Inclusive Hotels ha messo in palio 3.000 euro da spendere nei negozi aderenti all’iniziativa (abbigliamento e accessori) e un soggiorno di 6 notti e 7 giorni in un hotel 3 stelle membro del consorzio, per 2 adulti e 2 bambini (entro 12 anni non compiuti). Per tentare la fortuna basta compilare il form sulla pagina http://www.allinclusivehotels.it e cliccare sul bottone “Vinci una settimana da dio”. A fine luglio 2014 si saprà chi è stato baciato dalla dea bendata. Il premio potrà essere fruito nel periodo dal 23 agosto fino alla fine di settembre 2014. Il buono spesa di 3mila euro sarà spendibile esclusivamente durante la settimana di vacanza premio.

Alla Riviera preferite la calda e accogliente Sicilia? Bene siete fortunati perché grazie all’ospitalità diffusa nata nel ragusano potrete vivere tutta la bellezza di Scicli, il fascino del barocco di Ragusa, lo splendido mare di Sampieri così come l’incanto di Donnalucata e Pozzallo a partire da 99 euro - weekend di 3 notti a persona comprensivo di colazione e welcome drink.

Due appunti sulla Marina di Ragusa: di antichissima origine, il litorale era già noto ai tempi del generale bizantino Belisario e il suo nome fino al 1928 era Mazzarelli, italianizzazione del toponimo arabo “Marsa A'Rillah”, significante “piccolo approdo”. Monumento principale è la Torre Cabrera, edificata nel XVI secolo a guardia del porto vecchio chiamato anche Scalo Trapanese perché lì vi giungevano le navi da Trapani che costeggiavano tutta la Sicilia e poi ripartivano per la vicina Malta.

Scicli è il comune ibleo che possiede più chilometri di costa, oltre venti di cui diciotto di spiaggia finissima e dorata che degrada in un mare cristallino e ben quattro borgate marinare. Da ovest a est: Playa Grande, Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri. Donnalucata è la più antica e grande delle borgate, derivando il suo nome dall’arabo “Ayn-Al-Awqat”, che significa “fonte delle ore” in quanto una sorgente di acqua dolce (probabilmente le moderne “Ugghie”) sgorgava sulla spiaggia, grazie al gioco delle maree, cinque volte, proprio come le preghiere musulmane. Da vedere a Donnalucata il Santuario della Madonna delle Milizie e Palazzo Mormino. Cala piccola ma suggestiva è Cava d’Aliga, luogo preferito dagli sciclitani per le loro vacanze: vivace il giorno, placido e tranquillo la sera.

Da Cava d’Aliga si arriva a Sampieri attraverso la litoranea, costeggiando l’unico tratto di costa roccioso, le meravigliose Punta Corvo e Costa di Carro, ricche di grotte e insenature, ideali per sostare con la barca e godersi dei tuffi come ha fatto più volte in queste località il Commissario Montalbano. Splendido è il piccolo borgo marinaro ottocentesco di Sampieri da cui si snoda una splendida spiaggia a mezzaluna, definita da alte dune naturali e una pineta, che culmina a Punta Pisciotto dove si erge la sagoma della Fornace Penna, fabbrica di laterizi costruita nel 1912 e in disuso dal 1924 quando fu incendiata. Esempio mirabile di archeologia industriale fra i più importanti in Italia è una vera e propria “cattedrale del mare”.

Dopo Sampieri, si arriva a Pozzallo, unico comune marinaro della provincia di Ragusa e fra i principali porti siciliani dal XIV secolo quando la famiglia dei Chiaramonte, Conti di Modica, costruì qui un Caricatore, un complesso di magazzini proprio sulla costa, e di pontili e scivoli per l'imbarco di merce sui velieri. Pozzallo possiede meravigliose spiagge e da lì si possono raggiungere facilmente le splendide località di Santa Maria del Focallo, Punta Ciriga con i suoi caratteristici faraglioni, Porto Ulisse e l’Isola dei Porri, ormai Riserva Integrale insieme alla forestale presente sul litorale e ai pantani che da Sampieri proseguono fino a Marina di Marza. L’Isola dei Porri è apprezzata meta di escursioni subacquee.

Se invece desiderate trascorrere la vostra vacanza a costi contenuti in una bellissima città europea e rigorosamente in sella ad una bicicletta allora affidatevi a Hostelworld.com e alla sua selezione top di alloggi low cost dedicati a chi ama spostarsi sulle due ruote. Qui troverete servizi dedicati, dal noleggio alla custodia, fino alla manutenzione ed alla possibilità di escursioni guidate. Qualche esempio? Se desiderate restare in Italia, tra le dolci colline della Toscana ad aspettarvi c’è l’Ostello del Chianti, che offre servizio di noleggio e posteggio bici, immerso in un'oasi di tranquillità tra vini e cucina eccellenti, splendidi borghi medievali e città d'arte uniche al mondo come Firenze e Siena. Il prezzo del soggiorno parte da 16 euro a persona a notte.

Il vostro desiderio è di trascorrere dei giorni ad Amsterdam? Bene, vicino al Van Gogh Museum e al Rijksmuseum c’è l’ostello adatto a voi: l’Hostel Van Gogh. Il prezzo per il soggiorno parte da 16 euro a persona a notte. Sempre in tema biciclette e belle città europee, un’altra meta adatta alla vostra idea di vacanza è Barcellona dove al St Christopher's Barcelona, situato in pieno centro, in piazza Catalunya, si possono noleggiare e naturalmente poi parcheggiare fiammanti biciclette, con cui scoprire la città del divertimento. Andare al mare alla Barceloneta e godersi tutti i quartieri senza dover utilizzare i mezzi pubblici. Il prezzo per il soggiorno parte da 8.5 euro a persona a notte.

Se invece alle atmosfere calienti della Spagna preferite il rigore ma anche la stravaganza di Berlino, non vi resta che prenotare un soggiorno allo Smarthostel Berlin che offre nei mesi estivi il servizio di noleggio bici. Punto di partenza ideale per visitare le attrazioni della città tedesca come il Checkpoint Charlie, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, Potsdamer Platz, il Consiglio federale (Bundesrat), la Friedrichstraße, l'Isola dei Musei, il giardino zoologico, e molti altri posti. I prezzi partono da 10 euro a persona a notte e comprendono un'abbondante colazione a buffet, lenzuola e asciugamano.

Mentre se amate la vivace Dublino a pochi metri dal Castello e dalla Cattedrale di Christchurch si trova il Kinlay House Dublin dove potrete noleggiare le due ruote per visitare i dintorni, ma anche per.. fare il giro dei pub! Ci troviamo in prossimità del bellissimo quartiere di Temple Bar. Il prezzo del soggiorno parte da 13 euro a persona al giorno.

Infine per tutti coloro che amano i colori e i profumi intensi della Provenza, ad Arles si trova l’Hotel Regence con vista spettacolare sul Rodano. Qui si possono affittare giornalmente biciclette, con le quali partire seguendo il corso del fiume per addentrarsi nella splendida e profumata campagna francese. E magari fermarsi in qualche piccolo paesino nelle vicinanze per un picnic a base di baguette e formaggio fresco.. Il prezzo per il soggiorno parte da 22 euro a persona a notte.



