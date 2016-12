Milano: Donnavventura alla scoperta degli angoli più nascosti

Donnavventura è sinonimo di viaggio e con le sue spedizioni ha percorso il mondo in lungo e in largo, raccontandolo e cercando di scoprirne gli angoli più nascosti, ma questa volta ha voluto scandagliare la città in cui è nata, dedicandole due puntate speciali. Milano è una città che sorprende per la sua bellezza, ricca di arte, di verde e di fascino, traboccante storia e modernità.

E’ al passo coi tempi per mentalità e vocazione architettonica, ma fedele al proprio passato ed alle proprie tradizioni che conserva gelosamente tra le vie dei suoi quartieri più caratteristici. A raccontare il capoluogo lombardo è una squadra speciale composta dalle veterane del programma e da ragazze provenienti da ogni parte del mondo.



La prima tappa è Piazza Gae Aulenti, il fulcro della Milano del terzo millennio, che colpisce per la sua estetica futurista in perfetta armonia con l’intero sviluppo del Progetto Porta Nuova, che ha rivoluzionato questa zona della città, facendole totalmente cambiare pelle, vestendola di vetro, acciaio e modernità, regalandole quello sviluppo verticale che ancora le mancava.



Qui si trovano grattacieli, ma anche ville residenziali, centri culturali, uffici, il tutto collegato da un articolato sistema pedonale che connette le varie aree urbane a spazi verdi, giardini, edifici e piazze. Tra le opere architettoniche di maggior pregio va citato il Bosco Verticale, che nel 2014 ha vinto il premio come più bel grattacielo al mondo. E’ costituito da due torri residenziali, una di 111 e l’altra di 78 metri, che hanno la peculiarità di ospitare oltre 900 specie arboree.



A pochi passi si trova il quartiere Isola che ha goduto anch’esso di questa grande opera di riqualificazione, che ha coinvolto anche Corso Como, un’area pedonale alla moda con negozi e locali di tendenza, vivace e popolata sia di giorno che di notte. Il team multietnico si sposta poi verso il quartiere di Brera, quello che più di ogni altro custodisce lo spirito bohemienne, artistico ed anche intellettuale della città. Qui si trovano la Pinacoteca, l’Accademia delle belle arti e la Biblioteca Nazionale, nonché ristoranti e caffè con i tavoli all’aperto, sempre gremiti di gente. Percorrendo via Brera si raggiunge il cuore della città, si arriva alla Scala e, attraverso la galleria Vittorio Emanuele, si sbuca proprio di fronte al Duomo, il monumento simbolo di Milano, con il suo abbagliante candore e la madonnina che svetta dalla guglia più alta.



In questo viaggio meneghino scopriremo come si preparano i piatti della tradizione a partire dal risotto allo zafferano, declinato anche in chiave moderna. Conosceremo ristoranti storici e nuovi locali che esaltano i prodotti italiani o che, diversamente, propongono spaccati di mondo attraverso le loro specialità culinarie internazionali.



Sarà un alternarsi di situazioni in cui Milano mostrerà i suoi tanti volti e le sue sfaccettature più inattese ed accattivanti.