WhatsApp diventa come Facebook: arrivano gli aggiornamenti di stato

"Quando abbiamo lanciato WhatsApp l'idea era quella di creare un'app per la condivisione di aggiornamenti di stato, poi abbiamo notato che le persone la utilizzavano per comunicare in tempo reale e l'abbiamo ridisegnata rendendola un'applicazione di messaggistica istantanea", ricorda uno dei fondatori della società Jan Koum.



"Ogni giorno - aggiunge - vengono inviati 50 miliardi di messaggi su WhatsApp: questo dato comprende più di 3.3 miliardi di foto, 760 milioni di video e 80 milioni di gif. Nel corso dell'ultimo anno, il numero di immagini condivise è raddoppiato mentre quello di video è triplicato".



La nuova funzione sarà disponibile a partire da mercoledì 22 febbraio. "E' possibile rispondere privatamente ai propri amici e controllare chi vede gli aggiornamenti di stato personali. Tutti gli aggiornamenti scompariranno dopo 24 ore. E così come accade per gli altri messaggi è possibile applicare la funzione 'silenzioso' quando si preferisce", spiega la società.