Via Telegram in Iran, nella nuova app spuntano emoji di donne velate

Dopo aver bloccato l'utilizzo di Telegram, il governo iraniano ora consente a tutti i cittadini di adoperare una nuova applicazione per comunicare. Si chiama "Soroush" e il suo funzionamento è molto simile a quello di Whatsapp anche se gli emoticons sono del tutto diversi. A disposizione degli utenti, infatti, c'è una vasta serie di emoji con donne velate, in hijab, e alcune di loro sono rappresentate con dei cartelli che inneggiano morte contro gli Stati Uniti, "Death to America".