Il primo sito nasceva il 6 agosto 1991: 25 anni fa la rivoluzione del web diventava realtà

All'epoca non fu chiara la portata di quell'innovazione che di fatto ha rivoluzionato il modo di vivere, comunicare, viaggiare, informasi, fare acquisti. Oggi sono oltre un miliardo i siti esistenti e quasi 3,5 miliardi gli utenti che li navigano.



Lo scopo di Berners-Lee era creare un sistema per collegare i computer dei centri di ricerca e condividere le informazioni, una specie di database online a cui si potesse accedere da ogni computer. Da subito lavorò sugli ipertesti, le pagine testuali legate tra loro da un link, e in questi riconobbe la base per il web insieme a Robert Caillau, un informatico belga.



Nasceva così il primo sito web sul suo Next Cube al Cern di Ginevra, su uno dei computer creati da Steve Jobs dopo l'uscita dalla Apple. Lavorò quindi anche al primo browser, Mosaic, che serviva per navigare tra i link del World Wide Web, o più semplicemente Web, coniando così il nome con cui sarebbe poi stata riconosciuta la Rete.