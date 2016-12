Facebook, arriva il testamento digitale per lasciare in eredità l'account

18:10 - C'è chi per il riposo eterno si prepara comprando in anticipo loculo e lapide, chi si preoccupa di lasciare un funerale prepagato, chi si premura di stendere un testamento per dividere i beni tra gli eredi. Finora, invece, ciò che non si poteva fare era lasciare in eredità il proprio profilo Facebook: una questione talmente annosa e delicata che il social network ha deciso di intervenire, dando agli utenti la possibilità di nominare un erede digitale.

Finora gli account dei defunti venivano "archiviati" o bloccato, in modo che nessuno potesse loggarsi per postare, quasi come un fantasma, a nome del trapassato. Ma dopo le insistenti richieste degli utenti, evidentemente terrorizzati dall'idea di restare imprigionati nell'aldiquà dall'inattività del proprio profilo sul social invece di poter tranquillamente transitare nell'aldilà, il colosso di Zuckerberg ha attivato (per ora solo negli Stati Uniti) il servizio di Legacy Contact.



Si tratta, in pratica, di una specie di testamento digitale, grazie al quale è possibile designare un componente della famiglia (o un'altra persona iscritta a Facebook) come erede del profilo, che dopo la morte del proprietario potrà legalmente postare foto e informazioni sulla pagina, aggiornare il profilo o anche decretare la morte del congiunto anche in digitale, cancellandone definitivamente l'account.