Apple, buon compleanno iPod: 15 anni fa il lettore digitale ha cambiato la musica

Prima che arrivasse l'iPod con le cuffiette bianche, la musica si ascoltava con il lettore cd portatile che poteva contenere al massimo 15 canzoni. E prima ancora con il Walkman a cassette, che faceva furore nelle gite scolastiche degli anni '80. Andando ancora indietro di qualche anno, a far tendenza era il mangiadischi con maniglia che funzionava con i vinili a 45 giri.



"C'è bisogno di un altro lettore Mp3?", si chiesero in molti quel 23 ottobre di 15 anni fa. Ma dopo l'arrivo dell'iPod non c'è stata nessun altro competitor, così come non sono più esistiti il singolo, l'album, la copertina. Solo i file Mp3 e le canzoni in formato digitale da poter acquistare anche singolarmente. Con il passare degli anni, ad aumentare a dismisura è stata invece la capienza dello stesso dispositivo: dagli iniziali 5 Giga agli attuali 128 dell'iPod touch.



L'iPod è stata una rivoluzione che ha spazzato via Napster e la pirateria e ha aperto la strada allo streaming, cresciuto in maniera esponenziale. Un settore in cui a fare da contraltare al popolare Spotify c'è, guarda caso, anche Apple Music.