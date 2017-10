Verissimo, Carmen Di Pietro: “Il Grande Fratello Vip per me è come se avessi fatto un film a Hollywood”

Vulcanica e simpatica come sempre. A Verissimo arriva Carmen Di Pietro ed è tutto un scatch. L’attrice racconta a Silvia Toffanin la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: “E’ stato bellissimo, ringrazio ancora il Grande Fratello. Adoro l’affetto del pubblico e mi sento ultra pagata come le attrici di Hollywood ma in realtà non guadagno una lira”. La soubrette racconta del suo ritorno a casa e di come abbiano reagito i suoi figli: “Mi hanno accolta a braccia aperte, ma solo per i primi due giorni, poi mi hanno detto: non ti riprendono più nella casa?”. L’attrice tra una battuta e l’altra si è messa a nudo, raccontando del suo passato e della sua vita. E per finire in bellezza ha recitato con la sua solita verve, la poesia di Giacomo Leopardi, “A Silvia”: le risate per il pubblico in studio e a casa sono assicurate.