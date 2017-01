The Big Bang Theory, Jim Parsons è il più pagato della tv

Oltre ai due attori di The Big Bang Theory, il terzo gradino del podio è occupato anche da Mark Harmon, star di NCIS, e da Ashton Kutcher, in tv in Due uomini e mezzo. L'altro protagonista della sit-com, inizialmente interpretata da Charlie Sheen, Jon Cryer, è settimo con 15 milioni insieme a Ray Romano, stella di Tutti Amano Raymond. Solo nono l'ormai ex dottor Stranamore/Derek Sheperd di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, che ha portato a casa 12 milioni, tanti quanti ne ha incassati Simon Baker, protagonista di The Mentalist. Ultimo della classifica di Forbes dedicata ai 15 più pagati, è Kevin Spacey. Frank Underwood di House of Cards si ferma a "soli" 9,5 milioni.



Jim Parsons, che per il ruolo di Sheldon Cooper, ha vinto un Emmy Award come miglior attore di sit-com, meritandosi una stella nella Hall of Fame, scala la classifica dei più pagati, risalendo dal nono posto del 2014. Un risultato dovuto soprattutto al ricco contratto strappato alla produzione della serie tv, alla vigilia delle riprese dell'ottava stagione, partite con una settimana di ritardo, perché Parsons e le co-star Galecki e Kaley Cuoco non avevano raggiunto l'intesa sul nuovo stipendio.



I nerd più amati della tv e l'interprete della bella Penny sono riusciti a farsi triplicare il cachet, ottenendo la cifra monstre di 1 milione di dollari a episodio per le prossime tre stagioni, per un monte ingaggi da 72 milioni ciascuno. In virtù di questo dato, è facile aspettarsi che la Cuoco domini la lista dei paperoni della tv al femminile, che sarà pubblicata a breve.