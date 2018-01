Isola, gara di... pipì tra Giucas Casella e Amaurys Perez

Giucas Casella e Amaurys Perez hanno iniziato la loro avventura all'Isola dei Famosi con una prova "tutta loro": la gara della... pipì. "A chi la fa più lontano". "Giucas non me lo aspettavo da te", ironizza la conduttrice che, incredula, fa rivedere la clip in cui i due naufraghi si contendono la vittoria di questa gara molto particolare. Il tutto, infatti, è accaduto durante la pubblicità. Ma Daniele Bossari, da bravo opinionista, vede tutto e "smaschera" i due vip.