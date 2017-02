Isola dei famosi, Massimo Ceccherini si ritira: "Sono vecchio, voglio tornare a casa"

Colpo di scena all' Isola dei famosi . Massimo Ceccherini abbandona il programma. Dopo un lungo tira e molla in cui più volte ha minacciato di lasciare il reality, il comico toscano non ha retto alla tensione e se ne è andato davvero. Per poter essere squalificato si è spinto nella zona riservata alla troupe. Ceccherini era in nomination con Raz Degan e pertanto per questa settimana il televoto viene annullato.

Negli ultimi giorni Ceccherini era apparso particolarmente nervoso, battibeccando più volte con il suo (ex?) amico Moreno, colpevole di averlo nominato. Ma già dalla seconda puntata il comico aveva espresso a più riprese, salvo poi tornare sui propri passi, la voglia di lasciare perché troppo provato ora dalla fame, ora dalle condizioni ambientali, ora dalla mancanza della compagna. E alla fine non ha retto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una lite con Degan: Moreno aveva instillato in Massimo il dubbio che Raz potesse averne offeso la moglie



Nel corso del 23° giorno ha chiesto quindi di essere squalificato dal gioco e, per dar maggiore rilievo alla richiesta, si è spinto nella zona riservata alla troupe, off-limits per i concorrenti. A Stefano Bettarini ha quindi dichiarato di essere stanco fisicamente e patire la lontananza dalla moglie, ribadendo il suo desiderio di tornare a casa. Una volta sulla barca di produzione, appena ritiratosi, Ceccherini si è lasciato andare: "Mi sento vecchio, son stanco fisicamente, voglio tornare a casa, mi manca la mì moglie. Di sicuro mi pentirò della scelta, ma ora come ora voglio andare via e devo andare via! Non ce la faccio più a stare qui. È stato bello".



Così la seconda avventura di Ceccherini all'Isola finisce come era finita la prima, in modo brusco. Si era tanto fatto leva sulla sua voglia di riscatto dopo la prima esperienza che era terminata con la cacciata per aver bestemmiato in diretta. Questa volta la decisione l'ha presa lui ma è un peccato non sia riuscito a portare a termine la propria impresa.



A causa del ritiro di Ceccherini la sessione di televoto aperta nella puntata del 20 febbraio è stata chiusa e annullata e di conseguenza tutti i voti espressi in questa sessione sono stati annullati. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.