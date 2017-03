"Isola dei famosi", sorpresa per i naufraghi: arriva Rocco Siffredi

Nuova inaspettata sorpresa per i concorrenti de l'"Isola Dei Famosi" che questa sera, nel corso dell'appuntamento di prima serata condotto da Alessia Marcuzzi, riceveranno la visita di un ex naufrago d'eccezione: Rocco Siffredi. L'ex pornodivo arriverà in Palapa per confrontarsi con i concorrenti. Cosa accadrà? La risposta nella puntata.