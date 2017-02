6 febbraio 2017 01:13 "Isola dei famosi": a casa Dayane e Marcaccini, tutti contro Nathaly Appuntamento ricco di spunti per il reality di Canale 5. Andrea Marcaccini è stato espulso per aver violato il contratto. Eliminata Dayane Mello. La Caldonazzo in nomination con Ceccherini

Seconda puntata (vera) ricca di emozioni per l'Isola dei famosi. Nel reality condotto da Alessia Marcuzzi tornano a casa Dayane Mello, che ha perso il confronto al televoto con Samantha de Grenet, e Andrea Marcaccini espulso per non aver raccontato alla produzione i guai giudiziari che lo riguardavano e aver così violato il regolamento. In nomination vanno Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini.

Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 1 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 2 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 3 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 4 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 5 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 6 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 7 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 8 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 9 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 10 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 11 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 12 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 13 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 14 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 15 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 16 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 17 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 18 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 19 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 20 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 21 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 22 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 23 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 24 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 25 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 26 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 27 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 28 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 29 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 30 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 31 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 32 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 33 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata 34 di 34 Twitter Twitter Isola dei famosi, le emozioni della seconda puntata leggi dopo slideshow ingrandisci

La puntata si apre con un video che riassume brevemente la settimana trascorsa con una frase emblematica in chiusura: "Sull'Isola dei famosi questa settimana è tornato il sole. Non il sereno". E così Alessia può dare il via alla puntata. E lo fa, dopo i saluti di rito, affrontando subito la vicenda spinosa che riguarda Andrea Marcaccini. L'ex fidanzata del modello in alcune interviste ha parlato di maltrattamenti e denunce.

Ma prima c'è il collegamento con la Palapa, per fare gli auguri a Bettarini, che compie gli anni.



IL REGALO A BETTARINI - Ceccherini si mostra subito in forma presentando il suo speciale regalo a Bettarini: Dayane Mello. Lei si butta tra le braccia dell'ex calciatore e lo bacia (sulla guancia) con trasporto. Intanto si saluta Eva Grimaldi ricordando che lei e Ceccherini sono i "Sandra e Raimondo" dell'Isola. E poi Alessia fa i complimenti ai Primitivi che sono riusciti ad accendere il fuoco. Dovranno però spegnerlo perché stasera l'Isola primitiva si chiude per passare all'Isola del fuoco.



IL NATHALYGATE - Si affronta il caso che in settimana, dopo le nomination, ha visto contrapposte Samantha De Grenet e Nathaly Caldonazzo. Samantha è rimasta malissimo perché Dayane le ha detto che la sua amica l'aveva votata. Cosa non vera. Da qui giorni di tensioni e malumori. Si torna in collegamento con la Palapa e la discussione si accende. La Marcuzzi insiste nel chiedere a Dayane perché ha detto una cosa del genere. Lei si difende sostenendo di aver capito che Nathaly avrebbe votato Samantha. Alla fine la cosa si conclude giudicando tutto un grande fraintendimento. Ma la tensione tra la de Grenet e la Caldonazzo è ancora palpabile.

IL CASO DI ANDREA - Marcaccini è stato fatto uscire dalla Palapa in modo da poter parlare con lui in solitudine. Alessia si collega e gli spiega la situazione. La Marcuzzi sottolinea di non voler entrare nei dettagli della vicenda, che riguardano le sedi preposte. Lui dice di essere a conoscenza da giugno della denuncia fatta nei suoi confronti. Respinge le accuse e lascia intendere che lei abbia scelto proprio questo momento per raccontare questa vicenda per cercare visibilità. Andrea pone l'accento sul fatto che il giudice ha già archiviato le accuse di stalking e sequestro di persone e che in realtà è stato lui a essere vittima di violenza. Alessia chiede comunque perché lui non ne abbia parlato, perché avendolo saputo non lo avrebbero preso per la trasmissione. Lui risponde che si vergognava e che comunque il giudice aveva archiviato una parte del giudizio. Avendo tenuto nascosta questa vicenda Marcaccini ha di fatto violato il contratto firmato per partecipare al reality e per questo viene espulso e deve abbandonare subito l'isola.



SORPRESE PER SAMANTHA E DAYANE - La Marcuzzi si collega con la Palapa e la reazione degli altri naufraghi è di incrdulità e dispiacere. Qualcno chiede di poter salutare Andrea, ma non si può. Samantha viene chiamata in disparte. Le viene fatto ascoltare un messaggio del figlio. Commozione e sorrisi. Per par condicio tra le due nominate, ora tocca a Dayane ricevere una sorpresa. La Mello ha un passato difficile, un'infanzia con tante sofferenze e povertà. Le viene fatto sentire un messaggio del fratello, che di fatto è tutta la sua famiglia. Questa volta ci sono solo lacrime di commozione e niente sorrisi.



IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Asciugate le lacrime di entrambe è il momento di scoprire chi tornerà a casa e chi continuerà la propria avventura sull'Isola. Alessia si collega è annuncia il risultato: la naufraga che deve abbandonare è Dayane Mello.

LA PROVA LEADER - Si riprende con le immagini della prova leader svoltasi in settimana. I due primi arrivati avrebbero dovuto sfidarsi. Avrebbero perché con Giulia Calcaterra ci sarebbe dovuto essere Andrea Marcaccini. Ma dopo l'espulsione di quest'ultimo tocca a Giacomo Urtis. I due devono stare in equilibrio con una sbarra sulle spalle alla quale vengono progressivamente aggiunti pesi dagli altri naufraghi. Il peso di Ceccherini è decisivo per far cadere Giulia, quindi Giacomo è il leader. Ma c'è il colpo di scena. Perché non solo Ceccherini viene accusato da Vladimir di aver appoggiato il sacchetto con violenza, ma Bettarini sottolinea che ha messo un sacchetto di quelli degli uomini. E quindi la prova è annullata e si deve rifare. Anche questa volta Giulia cade per prima ma almeno dopo uno svolgimento regolare. Giacomo si guadagna l'immunità.



LA PROVA EVOLUTIVA - E' il momento della dottoressa Tibi. La prova è quella di estrarre una nocciolina da un cilindretto di vetro. La scimmia ci impiega 47 secondi per capire che mettendo dell'acqua nel tubo la nocciolina viene a galla fino a poter essere presa. E i naufraghi quanto ci hanno messo? Quasi tutti provano a soffiare, qualcuno usa dei rametti. Quelle che riescono a capire la soluzione sono Samantha, Giulia, Giacomo e Nancy. Anche Nathaly ce la fa ma usando due rametti come una pinza. Ma i tempi? Gli evoluti sono Samantha (26"), Giulio Base (47"), Raz Degan (45") e Giulia Calcaterra (34"). Questi naufraghi andranno nella spiaggia del fuoco. Tutti gli altri in quella delle caverne, con almeno un tetto sulla testa.



LE PRIME NOMINATION - A inaugurare il giro di nomination è Samantha de Grenet. Lei fa il nome di Massimo Ceccherini perché quasi certa "che non verrà nominato da nessuno". La segue Giulia che invece fa il nome di Nathaly, da lei definita arrogante. Arriva quindi Raz, che anche questa sera ha dato segni di insofferezza. Alessia lo stuzzica, dicendogli che vorrebbe vederlo sorridere. Lui nomina Eva. Anche Giulio Base fa il nome di Nathaly.