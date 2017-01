Isola dei Famosi, eliminati Andrea Preti e Stefano Orfei

La settima puntata de L'Isola dei Famosi è stata caratterizzata dalla presenza di Simona Ventura . Grande spazio per lei, tra esperienza da naufraga, gossip e polemiche legate alle dichiarazioni dell'ex marito. In Honduras due eliminati: Andrea Preti , che ha deciso di rinunciare a stare su Playa Soledad dopo il televoto perso, e Stefano Orfei , battuto a sorpresa da Alessia Reato , eliminata in una prova in esterna. In nomination Giacobbe e Gianluca .

In studio Mara Venier e Alfonso Signorini accompagnano come di consueto Alessia Marcuzzi . La presentatrice annuncia che la puntata avrà un'interessante novità, una doppia eliminazione. E rivela che questa sera sarà presente l'eliminata Simona Ventura . PAROLA AI NOMINATI - Dopo una panoramica su quello che è successo durante la settimana, la parola passa ai tre in nomination. Paola ha diviso i concorrenti, tra chi pensa sia sincera, e chi la ritiene furba. Andrea si dice convinto e contento di quello che ha fatto, mentre Gracia rivela di essere stata coerente e sincera e ammette che le dispiace non essere piaciuta al pubblico. Interrogati su chi eliminerebbero, gli altri concorrenti puntano tutti sull'uscita di Andrea, ad eccezione di Giacobbe. Sull'isola si è formato un gruppo di giovanissimi, formata da Jonas, Mercedesz, Gracia e Cristian, anche se ci sono segni di cedimento che gli interessati attribuiscono alla fame. Andrea si lascia andare ad alcune confessioni: “Stanno giocando tutti quanti, il primo è Marco”. Dallo studio Alfonso Signorini punge l'attore: “Non hai dato una bella immagine di te in questo programma”. IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Alessia annuncia che il naufrago che deve lasciare l'Isola è Andrea . Dopo un excursus sulla settimana di Stefano Orfei su Playa Soledad, il naufrago decide di restare sull'Isola. Intanto vengono mostrate le immagini della prova vinta da Jonas che lo hanno fatto diventare il leader della settimana. VIA ALLA PROVA - Una prova decreterà il secondo eliminato. Si chiama "Secchiate d'amore" e sarà svolto in coppia. Le coppie scelte da Jonas sono: Paola e Gianluca, Gracia e Cristian, Mercedesz e Giacobbe, Alessia e Marco. Vincono Gracia e Cristian. Toccherà al leader Jonas decidere chi spedire al televoto. Ha tre nomi da salvare: Mercedesz, Marco e Paola. Viene quindi aperto un televoto lampo tra Gianluca, Alessia e Giacobbe. La seconda naufraga a dover lasciare l'Isola è Alessia Reato. ANDREA PRETI ABBANDONA - Preti approda a Playa Soledad per decidere se rimanere o meno. Dopo aver riabbracciato Stefano, decide di farsi da parte: "Lascio a Stefano l'opportunità di stare qui e di vincere".

SIMONA VENTURA IN STUDIO - Momento clou della puntata è l'arrivo di Simona Ventura in studio. Grande spazio per la protagonista assoluta dell'Isola. "Esperienza bellissima, che ti cambia. Una delle esperienze più belle della mia vita. Ripartirei domani", racconta. SuperSimo rivela: "Ho vissuto la disperazione pura, sono tornata a quando ero ragazzina, chiusa in camera da sola, per paura di soffrire. Mi sono ritrovata persa. Poi è scattata la Simona Ventura che non voleva tornare a quella emozione e un passo alla volta mi sono detta 'Non posso mollare'". Si accende poi la polemica dopo le esternazioni dell'ex marito Bettarini in seguito alla sua uscita dall'Isola. Lei si lamenta perchè i figli ci sono andati di mezzo, e Signorini ribatte che le dedicherà la prossima copertina di "Chi".



PROVA RICOMPENSA - In tre minuti, i quattro uomini dovranno affrontare un percorso strisciando nella sabbia legati con delle corde. Jonas non gioca perché è leader. Chi finisce la prova potrà accomodarsi ad una tavola imbandita prima degli altri.



A Paola, esclusa ultimamente dal gruppo, viene data la possibilità di riscattarsi: può vincere per il gruppo un chilo di farina se riesce ad aprire un forziere cercando le chiavi in una teca piena di insetti e blatte. Riesce a conquistare il tesoro.



VIA ALLE NOMINATION - Partono le nomination. Cristian nomina Giacobbe, Mercedesz sceglie Paola. Mech ammette di essersi messo d'accordo con Giacobbe per votarsi a vicenda. Anche Marco Carta vota Giacobbe. Invece Paola vota Gracia De Torres, che poi le restituisce il "favore". Nel verdetto nomination Giacobbe, votato dal gruppo, sfiderà al televoto Gianluca, votato dal leader Jonas



INTANTO SU PLAYA SOLEDAD - Alessia Reato accetta di restare su Playa Soledad, e viene aperto il televoto con Stefano Orfei. La modella vince e Stefano deve abbandonare tristemente.