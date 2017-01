"Isola dei Famosi 2016", sulla Playa Desnuda è arrivato il momento di coprirsi

La Bonas di "Avanti un altro" cerca di rimediare come può, anche se le sue forme sono davvero esplosive, così deve ricorrere all'aiuto di foglie molto grandi. Nell'operazione si fa sostenere da Cambi.. Per altre, come la Torres, è più facile. Ma Gracia, essendo conosciuta soprattutto per il suo Lato B da urlo, decide di tenere scoperto il didietro. Ad "rivestire" Patricia invece ci pensa Preti. Gli uomini invece non si preoccupano delle nudità e girano per la playa come mamma li ha fatti.

Intanto arriva un messaggio dallo "spirito" dell'isola, a leggerlo è Paola: "Questo è un luogo puro e primordiale come voi, un luogo pieno di insidie ma anche tesori, ho lasciato per voi solo tre stuoie nella foreste, spero riusciate a farvele bastare". Preti torva la prima appesa a un albero. Il secondo, mimetizzato tra le sterpaglie, viene scovato da Fragomeni. Il terzo dalle ragazze. Tre stuole per sei naufraghi nudi, la prima notte è passata così.