"Isola dei Famosi 2016", Marco Carta contro Cristian Galella: "Non mi aspettavo la tua nomination"

All'Isola dei Famosi Marco Carta si lamenta per la nomination. Attacca Cristian Galella che in quanto leader della settimana lo ha mandato al voto con Paola la Bonas. Il cantante non ne fa mistero, lo dice a tutti i naufraghi e all'ex tronista: "E' un gioco, ma devo essere sincero è stato come un fulmine a ciel sereno. Mi hai detto che non avresti fatto strategie, questo per te è forse l'unico modo per eliminare Paola ma io in realtà rischio tanto".