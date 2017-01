9 febbraio 2015 Isola, Rocco Siffredi a Rachida: "Sei bella, mostra la tua femminilità" Intanto stasera alle 21.10 su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi: Valerio Scanu e Patrizio Oliva sono in nomination Tweet google 0 Invia ad un amico

13:46 - "Devi imparare a tirare fuori la tua femminilità". Rocco Siffredi raccoglie lo sfogo di Rachida Karrati a Cayo Paloma e la invita a "non chiudersi". "Sono sempre stata abituata a fare lavori da uomo, mi sento maschio dentro", confessa in lacrime la cuoca. "Invece sei una bellissima donna e non devi pensare che il treno sia già passato", la rincuora il pornodivo. Tra confidenze e pianti all'Isola dei Famosi si stringe una "strana" amicizia e non è l'unica.

"Ieri all'improvviso mi hai sorpreso perché sembravi un'altra persona - le dice Rocco - avevi grazia nel muoverti, nel camminare. Anche se non riesci ad affrontare le storie con gli uomini puoi vivere la tua femminilità e il tuo sentirti donna e vedrai che piano piano.. ripeto, sei una bellissima donna e non te lo dico per farti piacere".



Dal canto suo Rachida confessa le sue debolezze: "Ho rinunciato a vestirmi sexy, ho buttato tante occasioni e non so perché, ho sempre lasciato io gli uomini, giuro. Mi stanco, non riesco ad aprirmi, non riesco ad affrontare le storie". Poi si parla di figli e anche Siffredi si commuove pensando ai suoi. Un lungo abbraccio suggella l'amicizia.







Il legame tra Siffredi e Rachida non è l'unico spuntato sulle spiagge dell'Isola. Nei giorni scorsi Fanny Neguesha non aveva nascosto di nutrire una certa simpatia per Andrea Montovoli, rimasto a Cayo Paloma mentre lei era stata dirottata su Playa Bonita. Montovoli è dunque lontano dagli occhi, ma non dai pensieri della bella modella, che nel frattempo ha instaurato un buon rapporto con Alex Belli. A Playa Desnuda cresce l'intesa anche tra Cecilia Rodriguez e Brice Martinet, costretti dalle circostanze estreme a fare squadra.

Intanto stasera alle 21.10 su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Valerio Scanu e Patrizio Oliva sono in nomination. Il pubblico da casa dovrà anche decidere chi tra Cristina Buccino e Margot Ovani sarà la nuova naufraga. Le sorprese non mancheranno.