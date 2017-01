16 febbraio 2015 Isola dei Famosi: Scanu si salva ancora, Charlotte torna a casa Terza puntata per il reality di Canale 5: Rocco Siffredi è il leader di questa settimana mentre la nomination sarà a tre, con Fanny, Melissa e Cristina in sfida al televoto Tweet google 0 Invia ad un amico

12:28 - Terzo appuntamento con l'Isola dei Famosi con molta carne al fuoco, a partire dalla sfida al televoto tra Charlotte Caniggia e Valerio Scanu vinta da Valerio. Charlotte ha poi rifiutato di stare su Playa Desnuda e così torna a casa. Rocco ha vinto la prova leader e si salva delle nomination, nomination che questa settimana sarà a tre e vedrà contrapposte Fanny, Cristina e Melissa.

La partenza è con il botto. Dopo il video di riassunto della settimana Alfonso Signorini avverte tutti: "Non crediate che si vogliono bene, in realtà si odiano". E snocciola i soprannomi che i naufraghi si sarebbero dati tra loro, da "Giuda" a "nana" a "trio medusa". Ma è subito tempo di parlare della nuova entrata. Un video mostra la settimana della Buccino, che ben presto ha sollevato più di un malumore nel gruppo per i suoi "tempi di azione". Alessia si collega con la Palapa e chiede a Cristina come sia andato il suo arrivo. Lei è moderatamente contenta, ma si va subito al sodo e si affronta la questione del litigio con Melissa. E qui si scoprono subito le tensioni reali: Melissa tenta di gettare acqua sul fuoco ma Cristina l'accusa di averla giudicata senza conoscerla, mentre Pierluigi attacca la Buccino per il suo atteggiamento dicendo che non è entrata nel gruppo con umiltà e dandosi da fare. Lei si difende lo accusa di non voler nemmeno provare a conoscerla.



Alfonso poi tira in ballo Rocco per aver definito Pierluigi "nevrotica". Rocco difende la sua definizione dicendo che il comportamento di Diaco gli è sembrato quello di una donna che attacca un'altra donna. Siffredi definisce Cristina "una donna erotica" e dice che Pier Luigi l'ha attaccata come fosse una rivale. Viene interrotto il collegamento e Alfonso ribadisce che la cosa gli ha dato molto fastidio, così come nel caso di Cristina che ha chiamato Scanu "La Valeria". "Al di là dell'orientamento sessuale di ognuno, questa cosa ferisce e non deve entrare nelle case degli italiani" afferma Signorini.



SI VA SU PLAYA DESNUDA - E' il momento di vedere cosa è successo in settimana su Playa Desnuda e collegarsi con l'isola dove stanno Brice Martinett e Cecilia Rodriguez. Mara Venier dice che i due le ricordano Laguna Blu, e Alfonso le fa notare che in Laguna Blu "facevano l'amore dalla mattina alla sera...". Alessia si collega con i due e annuncia loro che c'è una sorpresa: faranno una gita in barca, ma la destinazione non viene svelata.



Cristina, che sei venuta a fare?

DIACO IL MANIPOLATORE - Alessia torna a collegarsi con la Palapa per affrontare le accuse rivolte da molte a Pierluigi di essere un manipolatore. Nel corso della settimana è sembrato tentare di orientare il gruppo a scegliere Charlotte piuttosto che Valerio. Molti credono faccia strategie e manipoli i naufraghi per indirizzare nomination e uscite. Lo scontro è anche con Rocco, ma soprattutto con Scanu che racconta di quanto gli aveva confidato Patrizio Oliva, ovvero che in albergo si erano messi d'accordo per farlo fuori.



ADAMO ED EVA A CAYO PALOMA - Brice e Cecilia intanto arrivano a Cayo Paloma. Iniziano a fare un giro per l'isola e Alessia li avverte che c'è un bel cocomero che li attende. Possono mangiarne solo metà e l'altra la devono lasciare lì.



IL MOMENTO DEL VERDETTO - Alessia annuncia il risultato del televoto. Ancora una volta Valerio si salva e a dover lasciare la Palapa è Charlotte. La Caniggia, anche se ancora non lo sa, adesso dovrà passare per Playa Desnuda e decidere se accettare la sfida a rimanere sull'isola completamente nuda e privata di tutto.



LA PROVA LEADER - Il primo a sottoporsi alla prova, che consiste nell'essere legati a una croce di Sant'Andrea e resistere il più possibile di fronte a una fiamma che si avvicina progressivamente, è Rocco Siffredi che dura in maniera stoica per 2 minuti e 14 secondi. Dopo di lui tocca ad Alex Belli. Lui non riesce a resistere il minuto e 40: Rocco è così il leader della settimana e come tale guadagna l'immunità.



LA SCELTA DI CHARLOTTE - La Caniggia arriva a Playa Desnuda dove intanto sono tornati anche Cecilia e Brice, finiti dietro il paravento e spogliatisi di nuovo. Charlotte non capisce subito come stiano le cose ma ben presto glielo spiegano. Cecilia scherza dicendo "qui siamo Adamo ed Eva, anche se non si capisce più chi è Adamo", mostrando la ricrescita dei peli sotto le ascelle. La Caniggia sembra molto perplessa ma si prende il tempo per decidere.

La settimana su Playa Desnuda

UNA PROVA PER IL PRIMO NOMINATO - Si torna in Palapa dove i naufraghi stanno per affrontare la prova dalla quale uscirà il primo nominato della settimana. I naufraghi, divisi in due squadre, devono passare in una vasca di fango incollandosene il più possibile addoso perché poi vanno a scaricarlo in un sacco: vince chi riesce a raccogliere più fango. A capitanare le due squadre sono Alex Belli e Rocco Siffredi. Vince la prima squadra quindi tocca a Rocco nominare la persona alla quale non vuole rinunciare nella sua squadra e così a catena: l'ultimo rimasto sarà il primo nominato della settimana. Rocco chiama le Donatella le quali chiamano Valerio. Scanu salva Cristina e così Fanny finisce in nomination.



LA VERSIONE DI PATRIZIO - Dopo un breve collegamento con Playa Desnuda e il consiglio di mamma Mariana a Charlotte di "spogliarsi!", arriva in studio Patrizio Oliva, primo eliminato. Patrizio abbraccia la moglie e poi si concede alle domande di Alessia. Patrizio non si dà pace per la nomination e chiede ad Alex, Pierluigi e soprattutto Fanny il perché? L'accusa di Oliva è che abbiano fatto il suo nome in contrapposizione a Valerio perché "così almeno uno forte esce".



INIZIANO LE NOMINATION - Il primo a essere chiamato è Valerio Scanu, che nomina Pierluigi. Per lui c'è un videomessaggio dai suoi cani e Valerio non può che scoppiare in lacrime. Lacrime anche per Rachida che arriva dopo di lui, per il videomessaggio della nipotina. Poi nomina Melissa per le "troppe polemiche", Melissa che viene nominata anche da Alex Belli. Proprio lei viene chiamata per la nomination successiva e fa il nome di Cristina.



CHARLOTTE DICE NO - Nonostante il consiglio di mamma, Charlotte rifiuta di restare su Playa Desnuda: "No - dice - voglio andare a mangiare, l'hamburger con le patate". E così la povera Cecilia rimane un'altra settimana in versione Eva.



NUOVE NOMINATION - Tocca alle Donatella che scrivono il nome di Cristina, così come Andrea Montovoli. Arriva quindi il turno di Cristina che nomina Pierluigi. Quasi in un inconsapevole passaggio di testimone, arriva Diaco che nomina la Buccino. Così è proprio Cristina a finire in nomination. Ma questa settimana la sfida sarà a tre e a decidere il terzo sarà il leader, ovvero Rocco Siffredi. E lui nomina Melissa "perché la vedo molto provata, ha dato tantissimo e credo si sia completamente svuotata".

Charlotte deve abbandonare Cayo Paloma