17 febbraio 2015 Isola dei famosi, come toglie il fango Rocco non lo toglie nessuno... Nella puntata di lunedì sera Siffredi si è distinto nella prova immunità, nella quale doveva levare a mano il fango dal corpo delle altre naufraghe. A essere "pulite" a dovere sono state in particolare la Buccino e una delle Donatella...

16:29 - Tra i momenti clou della terza puntata dell'Isola dei famosi, c'è stata la prova immunità, dove l'obiettivo era raccogliere più fango possibile da una vasca usando il proprio corpo come "mezzo di trasporto". Capitani delle squadre erano Alex Belli e Rocco Siffredi e Rocco ha mostrato tutta la sua perizia nel pulire via il fango dal corpo delle sue compagne, in particolare Cristina Buccino e una della Donatella...

La perizia di Rocco nello strofinare le sue compagne di squadra non è stata però sufficiente per vincere la prova, visto che Alex Belli e i suoi soci hanno raccolto molto più fango. Certo la gara di Rocco & C. è stata molto più "divertente". Ad avere la peggio sotto le mani di Rocco sono state Cristina Buccino, il cui generoso décolleté è stato più volte "spazzolato", e una delle Donatella, che ha subito una strizzata prossima alla visita ginecologica, rimanendo tanto sorpresa da piegarsi in due urlando.



Ma si sa, in quei momenti non c'era tanto da andare per il sottile e i modi spicci sembravano i più adatti per vincere. Così non è stato, anche se alla fine si può dire che Rocco è stato il vincitore morale...