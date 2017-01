Grande Fratello Vip: massaggio sensuale per Alessia sotto le mani di Stefano

Clima decisamente più rilassato nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Gli inquilini si dedicano al loro corpo tra massaggi sensuali, come quello che Stefano Bettarini "regala" ad Alessia Macari e allenamenti in giardino. Ad improvvisarsi personal trainer, dopo la burrascosa uscita di Clemente Russo , è Andrea Damante . Corsa intorno alla piscina ed duri esercizi per Bosco e Alessia , che sembrano attentissimi ai consigli del Dama

Mentre Stefano si dedica ai massaggi nella relax room Andrea si trasforma in un rigido allenatore in giardino. Alessia è come il prezzemolo. Eccola a schiena nuda e reggiseno slacciato, sdraiata sul letto, sotto le sapienti mani di Bettarini che la massaggia con sensualità. Le donne della Casa sono in totale adorazione: "Pensa che fortuna, essere massaggiate da Stefano Bettarini!", dicono quasi invidiose ad Alessia, che invece sembra essersi beatamente addormentata. Poi è la volta di Valeria Marini, che predilige però un massaggio alle gambe.



In giardino invece il Dama si diverte ad allenare i suoi coinquilini, dando loro indicazioni su piegamenti ed esercizi da fare. Particolarmente partecipe Bosco, attento a seguire tutti i consigli dell'ex tronista. E alla sessione partecipa naturalmente anche l'immancabile Alessia. Si comincia con una corsa in giardino, poi si passa alle flessioni e agli addominali.