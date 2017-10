"Grande Fratello Vip", incidente in cucina per Carmen Russo

Da quando è entrata nella Casa del " Grande Fratello Vip " Carmen Russo non si è fermata un attimo. Tra ginnastica e danza, è sempre di aiuto anche ai compagni. Ma la showgirl è stata costretta a fermarsi un po'. E sì, perché in cucina ha preso una brutta storta, che le ha provocato la slegatura di una caviglia. Ora dovrà stare a riposo...

I vip si sono preoccupati e hanno cercato di soccorrerla subito, le hanno portato del ghiaccio (misto a dei piselli surgelati) mentre la Russo ha lasciato il piano cottura zoppicando per sedersi. "Vicino al lavandino è tutto bagnato", si è lamentata con Jeremias e Aida. "Sono abituata, però se il pavimento non fosse stato bagnato, e c'era un lago, ora non sarei qui tutta dolorante", ha proseguito. Mentre tutti la coccolano, all'improvviso Carmen si alza: "Mi sono stufata", ora basta".