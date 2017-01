11 ottobre 2015 Grande Fratello 14, tra balli e flirt scoppia la febbre del sabato sera I ragazzi nella Casa si scatenano. E Manfredi e Barbara concludono la festa in piscina facendo scintille...Il segreto di Rebecca: "Il mio passato da monaco"

Sabato sera decisamente animato all'interno della Casa del Grande Fratello 14. Qualcuno rimane all'interno divertendosi con un'improvvisata partita a tennis, ma altri vanno in giardino a lasciarsi trasportare dal ritmo della black music. La musica fa da catalizzatore per l'attrazione tra i concorrenti, con corpi che si strusciano e toccano e sguardi che si incrociano. E Manfredi e Barbara concludono la serata in piscina facendo... scintille.

Un sabato sera di festa, dove la parola d'ordine sembra essere: lasciarsi andare. Igor prende in mano la situazione e non perde occasione per ballare con Valentina e stupirla, Manfredi non curante di Barbara dà sfoggio del suo approccio marpione con tutte le ragazze e anche Kevin che finora era stato in disparte si avvicina a Jessica e a Mary. Le ragazze non disprezzano e ballano volentieri con lui. Rebecca è invece la regina della serata, i riflettori sono puntati su di lei.