"Non è la Rai" 1994, il debutto televisivo di Samuele Bersani

"Ti porteremo molta fortuna" esclama una giovanissima Ambra Angiolini presentando un esordiente Samuele Bersani a "Non è la Rai" del 1994, prima che il cantautore emiliano si esibisca per la prima volta in televisione con "Freak", brano estratto dal suo omonimo album. A giudicare dal successo ottenuto da Bersani nel corso degli anni, verrebbe da dire che un po' di fortuna la Angiolini e il celebre programma di Italia 1 l'hanno portata davvero. A dirla tutta, la carriera dell'artista cambiò proprio grazie all'album in questione contenente anche il famosissimo brano "Spaccacuore", riarrangiato nel 2006 da Laura Pausini. Tanti i suoi brani che hanno scalato le classifiche italiane - da Giudizi Universali a Replay - tutti riconosciuti da onorevoli premi per i testi molto profondi che caratterizzano lo stile musicale del cantante scoperto a Bologna da Lucio Dalla.