Simpson, Judd Apatow vedrà in onda la puntata che scrisse 25 anni fa

18:08 - Ci sono voluti venticinque anni, ma alla fine il regista Judd Apatow ("40 anni vergine", "Molto incinta") riuscirà a vedere in onda la puntata dei Simpson che scrisse nel lontano 1990. A quel tempo la famiglia di Springfield era nata da poco ma Apatow, dopo aver visto appena qualche episodio, inviò una sceneggiatura che non venne però presa in considerazione. L'11 gennaio la sua storia prenderà finalmente vita sulla tv americana.

ATTENZIONE SPOILER



"A 22 anni ero un grande fan dei Simpson e speravo in una carriera come sceneggiatore tv - ha spiegato Apatow a Tv Guide - All'epoca erano andati in onda solo sei episodi, ma cercai di copiare lo stile. Scrissi una sceneggiatura in cui Homer viene ipnotizzato e pensa di avere 10 anni. Diventa amico di Bart e la situazione gli piace talmente tanto che non vuole più ridiventare adulto. Sono sempre rimasto affascinato da come sia difficile crescere e penso che i miei film e i lavori che ho fatto in tv siano basati in gran parte sull'idea che avevo avuto per i Simpson".