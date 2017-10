Robert Guillaume, star di "Benson" è morto: era la voce di Rafiki in "The Lion King"

Robert Guillaume, attore americano, è morto all'età di 89 anni. Il suo ruolo più noto è stato quello del maggiordomo Benson DuBois nella serie tv per la ABC "Soap", da cui poi fu tratto lo spin-off "Benson", andato in onda per sette stagioni, ma in molti lo ricordano anche per aver dato la voce a Rafiki nel film d’animazione della Disney "The King Lion".