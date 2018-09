Radio Virgin, ecco tutte le novità della stagione

Nata il 12 luglio 2007, Virgin Radio è stata la start up di maggiore successo nel mondo radiofonico italiano e rappresenta un vero e proprio Lovemark internazionale: il suo forte posizionamento STYLE ROCK mette al centro dell’offerta la programmazione musicale di genere. La mission di Virgin Radio è essere il punto riferimento per la community degli appassionati di musica rock in Italia. Il palinsesto dell’emittente è caratterizzato dalla presenza di alcuni tra i talent più accreditati nel mondo della musica Rock in Italia: DJ Ringo, Paola Maugeri, Dr. Feelgood, Massimo Cotto, Antonello Piroso, Andrea Rock e Giulia Salvi sono solo alcuni dei nomi che quotidianamente animano la programmazione di Virgin Radio.