Franco Nisi, addio alla voce storica di Radio Italia

A Radio Italia dal 1987, da quando l'emittente è stata registrata, era anche direttore responsabile. Il mondo della musica piange Franco Nisi , morto a 59 anni a Milano , voce a autore storico che nella sua carriera annovera più di 50 programmi tra radio e tv. "Grazie mille per il tuo apporto alla musica italiana. Continua a scaldarci con la tua bella voce dal cielo", così lo ricorda sui social Eros Ramazzotti .

Nisi ha lavorato con Mike Bongiorno per 15 anni e ha scritto testi per Toto Cutugno, Mara Venier, Loretta Goggi, Piero Chiambretti e Alba Parietti tra gli altri. Nel 2004 è stato insignito della laurea honoris causa in Economia e tecnica della comunicazione.