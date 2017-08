Passano gli anni, ma il tempo per lei sembra essersi fermato e fa sognare sempre tutti, a prescindere dall'età: è Cristina D'Avena, che sul palco del Wind Summer Festival, in Piazza del Popolo a Roma, si è esibita in un medley con le canzoni più amate da grandi e piccini, ossia le sigle dei cartoni animati più famose. Inoltre ha cantato anche il suo ultimo singolo L’estate migliore che c’è, sigla del Pride Village di Padova. Tutta la piazza ha risposto con grande entusiasmo, a testimonianza del successo di una cantante che ha saputo emozionare intere generazioni e che continua a stupire.